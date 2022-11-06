多名港隊運動員獲頒榮譽勳章　包括奧運銅牌得主劉慕裳、李皓晴

【有線新聞】政府授勳典禮連續第二日在禮賓府閉門舉行。

特首李家超頒發榮譽勳章和行政長官社區服務獎狀，今年有115人獲頒榮譽勳章，包括東京奧運女子空手道銅牌得主劉慕裳、東奧乒乓球女子團體賽銅牌得主李皓晴及香港乒乓球隊總教練陳江華等。