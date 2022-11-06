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七欖｜李家超、多名司局長入場觀賽　鄧炳強：有很多大型活動回來、香港愈來愈好

【有線新聞】行政長官李家超及多名司局長入場觀看七人欖球賽。
李家超傍晚到大球場，在欖球總會代表陪同下到包廂觀賽，脫口罩後拿飲品合照，同場有財政司司長陳茂波，陳茂波又與後面觀眾交談。
兩名司長陳國基、林定國亦有觀賽。房屋局局長何永賢在包廂飲食；鄧炳強到觀眾席與球迷近距離合照，他相信很多大型活動，會重回香港舉辦。
保安局局長鄧炳強：「今天七人欖球賽，是我們重新有很多大型活動回來，感受到的氣氛都非常好，希望大家繼續享受，香港愈來愈好。」
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