港超　標準流浪0:2傑志

【有線新聞】香港超級足球聯賽，傑志作客2比0擊敗標準流浪。

兩隊半場互交白卷，白衫的傑志換邊後7分鐘，明加索夫的頭槌打破僵局，亦是這位土庫曼翼鋒，個人今季第5個聯賽入球。

到補時階段，傑志再靠希臘中鋒文尼亞斯建功，最終淨勝兩球，目前4戰得9分，對賽成績不及同分的理文，位列第2。標準流浪就排第8。