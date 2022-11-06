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2022年11月06日
港聞
新聞資訊
七欖｜欖總滿意入場人數 九名黃碼轉藍碼球迷獲安排包廂觀賽
【有線新聞】欖球總會行政總裁麥偉彬，滿意七人欖球賽入場人數，又說安排九名黃碼轉藍碼的球迷到包廂觀賽。
香港欖球總會行政總裁麥偉彬：「有超過60,000香港人，參與七人欖球賽是極好的，粉絲、贊助商、合作機構、隊伍的評價，我真的認為七人欖球賽上演了一場精彩的表演。9名黃碼人士來了，當中5位星期六轉了做藍碼，我想他們享受周末、享受星期六日，他們玩得很開心，他們真的很感激有機會，觀看七人欖球賽的最後一天。」
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