政府免費核酸檢測明起只採咽喉拭子樣本　有醫生憂影響準確度

【有線新聞】明日起政府免費核酸檢測改為只採集咽喉拭子樣本，有醫生質疑既然要做核酸檢測，為何不一併採集鼻腔樣本，有檢測承辦商說準確度會打折扣。

中大生物醫學學院客座副教授招彥燾︰「需要去顧慮是一些病毒量很低，CT值35或以上時，如只採集一個部位，是否能找到出來呢？不再做鼻腔拭子，自然準確度會打折扣，但同時在多、快、易、平這四個指標都會有改善。」

呼吸系統科專科醫生梁子超︰「既然要做，為何不兩處地方一併採集樣本，是會用多了時間，但只是檢測時用多1、2分鐘，又要排隊、處理、化驗，耗費數小時，只是節省兩、三分鐘，將敏感度打了六至七折，大家都不想。」