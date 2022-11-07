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2022年11月07日
港聞
新聞資訊
教育局稱有學位規劃應對疫情下出生率下降 惟中學未必適合推行小班教學
【有線新聞】疫情下，本港去年出生率不足4萬人，教育局副局長施俊輝說，局方有學位規劃，但在中學推行小班教學未必適合。
教育局副局長施俊輝︰「如3萬多名學生平均地入讀全港接近1000間幼稚園，其實只是每間學校30多名學生；3至6歲三年加起來規模都是比較小，只有約100名學生。中小學方面教育局有學位規劃，最重要都是以同學福祉為優先，去到高中階段有很多不同學科，最好一名老師對一、兩名學生，愈少愈好，是否這樣？其實真的不一定，我們都要評估如何做對同學的學習效能最好。」
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