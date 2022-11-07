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劉光源指法治令一國兩制成功實踐　強調要保護基本法及憲法

【有線新聞】政府一連五日舉行香港法律周，外交部駐港特派員劉光源說 ，法治令一國兩制成功實踐，基本法及憲法是法治的基礎，要好好保護。
外交部駐港特派員劉光源︰「香港由亂轉治再次證明以法律為本的管治是最可靠的管治方法，有個中文說法指，若無不斷更新法律社會無法得到好好管治，這體現在香港25年前，一國兩制只是個概念，但至今已成功實踐了25年。我們必須發揚這精神，及繼續改善香港的司法及憲法制度，只有這樣做，一國兩制才會更有生命力成長。」
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