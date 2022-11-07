故宮博物館首個特別展覽　周三起展出逾百件列支敦士登王室收藏品

【有線新聞】故宮文化博物館首次以歐洲藝術為主題，展出列支敦士登王室收藏品，包括多幅17世紀的油畫、皇室掛毯、擺設等，星期三起展出。

畫家透過一雙眼透視畫中人的內心世界，一幅400年前的油畫描述聖經裏聖保祿皈依基督，出自巴洛克時期歐洲巨匠彼得‧保羅‧魯本斯。

除了宗教，魯本斯對神話場景亦情有獨鍾，畫了草稿後，交給學徒繪畫一幅較大的，最終製成掛毯，描繪羅馬神話裏的女祭司和戰神。

部分畫作前面有一層玻璃，看到明顯反光，旁邊這幅沒有，不過塗了一層保護漆，雖然圍欄距離油畫不太遠，但大家千萬不要伸手捉摸。

列支敦士登位於瑞士與奧地利中間，是全球第六小的國家，只是比大嶼山大一點，三萬多件皇室收藏，選了124件在香港首次亮相，除了油畫亦有宮廷擺設。

桌面由列支敦士登親王卡爾‧歐瑟比烏斯一世訂製，用硬石打磨、鑲嵌而成，1636年完成製作，50年後他兒子再訂製底座，是椴木鍍了金和銀，還有這些清朝景德鎮出產的青花瓷，運到奧地利後加上青銅鍍金裝飾。

列支敦士登王室收藏總監Johann Kräftner︰「這個展覽聚焦文化交流，我們選擇了很多來自中國的文物，或者我們館藏中受到中華文化影響的歐洲文物。」

展覽成人票價120元，星期三開始展出至明年2月20日。