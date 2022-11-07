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郭卓堅入稟提覆核　質疑疫苗通行證及安心出行不符599章原意

【有線新聞】郭卓堅入稟司法覆核599章下的疫苗通行證及安心出行，質疑現時疫情是否仍符合599章的立法原意，應對突發公共衞生事件和保護公眾健康。
郭卓堅︰「新冠疫情已經蔓延兩年多，是否突發性？不是突發性，疫苗通行證及安心出行使香港經濟一直下滑，影響每名市民都有心理及生理情緒困擾，在這個問題上，這兩點都符合取消疫苗通行證的司法覆核。」
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