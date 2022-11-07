海關偵破約3億海路走私案　檢獲50噸海味、部分屬瀕危物種　拘捕兩人

【有線新聞】海關偵破今年最大宗海路走私案，檢獲市值約3億元貨物，包括海味及餐酒，一男一女被捕。估計內地在農曆新年對高價食材有龐大需求，又說成功走私可逃稅約3億元。

檢獲貨品有一半是食材，包括3萬支餐酒、50噸海味，有花膠、海參及魚翅等，部分是瀕危物種，還有乾壁虎、美容針及30噸固體廢料等，總值約3億元。

海關上月26日接獲情報，在葵涌貨櫃碼頭鎖定一艘前往天津的遠洋船，檢查準備運上船的十個貨櫃，報稱運亞加力膠，嘗試將走私貨物混集在正當貨品中。海關特別調查課監督鄭德喜︰「表面上看似是正常申報，其實內地是世界上主要生產亞加力膠板的國家，未必需要大量入口這些貨，因此這申報引起我們懷疑。我們利用流動用X光掃描系統，檢查這十個貨櫃，裏面的貨物無論是形狀、物料、密度都很不同，明顯跟申報的單一貨物，即亞加力膠板有很大出入。」

海關打開貨櫃後，發現木箱的包裝印有相信是內地塑膠公司的名稱，並以玻璃膠封實四邊，防止海味氣味漏出，企圖避過檢查。兩日後在元朗一個倉庫拘捕48歲物流公司男負責人和53歲女職員，相信他們看準農曆新年的時機運貨，如果成功走私，可以逃避稅款約三億元。鄭德喜︰「受疫情所限，影響內地人來港購物，內地對這些高價食材囤積了龐大需求，不法分子看準這黃金檔期，將貨物偷運到內地。好像今次想檢獲的餐酒為例，如果不法分子能成功將餐酒全數偷運回內地，可以逃避3,600萬元稅款，由此可見他們的利潤多豐厚。」

海關說走私貨品包括內地出口的相機配件，相信是為了賺取內地的出口退稅，再輾轉運回內地銷售。