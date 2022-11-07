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2022年11月07日
港聞
新聞資訊
科大校長葉玉如認為本港吸引全球人才有一定競爭力 對未來創科發展有信心
【有線新聞】科技大學校長葉玉如說，香港在吸引全球人才方面有一定競爭力，對未來創科發展有信心。
香港科技大學校長葉玉如︰「香港是一個非常國際化的城市，亦是金融中心，在知識產權各方面有非常成熟的監管制度，加上大灣區其他內地城市有很完善的產業鏈，亦有很廣闊的市場，所以如果香港與大灣區其他城市一同合作，我認為絕對可以產生協同效應。」
葉玉如上月中履新，成為科大首位女校長，被問到會否承諾在任內確保學生會地位，她說學生會和其他學生組織，都得到大學統一認可。
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