【有線新聞】政府委任彭飛舟醫生為基層醫療健康專員，今日履新。

彭飛舟本身是老人科專科醫生，亦是現任香港社會醫學學院院長，曾任醫管局人力資源主管。前年8月初離任，醫務衞生局說他有豐富公共醫療發展及管理經驗，會帶領基層醫療健康辦事處推動基層醫療發展。