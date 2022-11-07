房屋局稱將就簡約公屋物色更多市區地　惟難免選址較多新界　冀十年內告別劣質劏房

【有線新聞】房屋局局長何永賢表示，十年內劣質劏房應該不再存在。對於有議員擔心「簡約公屋」選址偏遠，政府說會物色更多市區地，但新界地難免會多一點。

三萬個簡約公屋單位，租金介乎570至2,650元，首批一千個預計24/25年度落成，但選址未有定案，有議員擔心太遠離市區。九龍西（西九新動力）梁文廣︰「570元租金能租的，應該只能在屯門、元朗、天水圍，現時能否透露更多，目標在那裏？」房屋局局長何永賢︰「能找到土地的都是短期用途，當然我們都很挑剔，但免不了在新界的會多一點，我們仍在物色市區、港島區，希望分布能廣一點，如果地點在市區，會盡量請建築署團隊建高一點，變相單位供應多一點。三年上樓仍是政府目標。」

有議員就對政府無承諾告別劏房感到失望，希望政府訂下時間表。九龍中（民建聯）李慧琼︰「後五年如果真的達標，是有機會逐步逐步將住在劏房的朋友讓他們上樓，但你們沒下定決心，也沒訂時間表，讓市民看到你們的決心。」何永賢：「十年內供應足夠，加上短期有簡約公屋正進行中的過渡性房屋，我們針對的都是惡劣的劏房，我自己觀察，事實上十年內，一些很惡劣、差劣的劏房，還要收很貴租金，應該不會存在。」

會上亦有議員關注公屋被濫用，建議用「線人費」吸引管理員或鄰居舉報，何永賢說明白管理員是線索之一，會繼續用不同措施打擊。