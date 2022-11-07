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增5,198宗確診、5人離世　輸入個案逾500宗、創兩年多以來新高

【有線新聞】本港新增5,198宗確診，輸入有564宗，是疫情爆發兩年多以來新高。
本地個案佔4,631宗，多5名患者死亡，9間安老或殘疾人士院舍有確診個案，學校共呈報1,187宗個案，兩個班級要停課7天。
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