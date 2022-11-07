i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月07日
港聞
新聞資訊
增5,198宗確診、5人離世 輸入個案逾500宗、創兩年多以來新高
【有線新聞】本港新增5,198宗確診，輸入有564宗，是疫情爆發兩年多以來新高。
本地個案佔4,631宗，多5名患者死亡，9間安老或殘疾人士院舍有確診個案，學校共呈報1,187宗個案，兩個班級要停課7天。
上一條影片
國家網信辦發表白皮書 批美搞互聯網搞小圈子製造對抗
下一條影片
俄軍料將攻烏克蘭能源基建 基輔等地恐面臨斷電斷水
客戶服務
熱門
一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物 疑存放不當致發霉 消委會教4招保存調味料
一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20 大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
尼格風球｜天文台考慮11.2改掛8號風球 8號波打工仔要返工？遲到會扣人工？工作安排一文看清