俄軍料將攻烏克蘭能源基建　基輔等地恐面臨斷電斷水

【有線新聞】烏克蘭指控，俄羅斯集中火力攻擊能源基建設施，企圖切斷基輔水電供應。基輔市長警告民眾過冬要有最壞打算，屆時有可能要撤出基輔。報道指美國國家安全顧問沙利文，曾與俄方外交官秘密交談，避免俄烏戰爭升級成核武衝突。

俄羅斯持續猛攻烏克蘭東部頓巴斯。國防部聲稱已殲滅美、英、波蘭的傭兵，並摧毀過百套美國提供的「海馬士」多管火箭系統。

但烏克蘭總統澤連斯基反指，俄軍在頓涅茨克受重創，預料將集中火力攻擊能源基建，指國內已有450萬人面臨停電，其中首都基輔等地要輪流配給電力。基輔市長指當局正用盡方法，確保能提供水電。市內已設置逾一千個供暖站，但恐怕不足以應付全市三百萬人口需求，直言俄軍正千方百計切斷市內能源。一旦完全斷電，食水供應和污水處理設施亦會停止運作，警告民眾過冬要有最壞打算，屆時有可能要撤離基輔。

俄烏局勢未有平息跡象。為免戰事升級成核武戰爭，上周五到過基輔會見澤連斯基的美國國家安全顧問沙利文，據《華爾街日報》報道，近月亦曾與俄方國家安全及外交官員秘密交談。報道引述的知情官員沒透露談話內容，形容是旨在保持溝通渠道暢通，並非討論解決方案。白宮不予置評，克里姆林宮亦沒回覆報道查詢。