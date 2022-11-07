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酒店業主聯會執行總幹事李漢成逝世　終年73歲

【有線新聞】酒店業主聯會執行總幹事李漢城逝世，終年73歲。
李漢城上月底癌症逝世，下星期公祭。李漢城1985年起出任酒店業主聯會執行總幹事，會員旗下酒店擁有的房間數目佔全港總數超過九成。李漢城多年來代表聯會為業界發聲，2002年獲委任為太平紳士，兩年後獲頒銅紫荊星章，表揚他的貢獻。
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