酒店業主聯會執行總幹事李漢成逝世　終年73歲

【有線新聞】酒店業主聯會執行總幹事李漢城逝世，終年73歲。

李漢城上月底癌症逝世，下星期公祭。李漢城1985年起出任酒店業主聯會執行總幹事，會員旗下酒店擁有的房間數目佔全港總數超過九成。李漢城多年來代表聯會為業界發聲，2002年獲委任為太平紳士，兩年後獲頒銅紫荊星章，表揚他的貢獻。