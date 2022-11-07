去年屯門清潔工墮垃圾槽亡　清潔商不服違職安健條例上訴、今獲撤銷定罪

【有線新聞】去年屯門山景邨一個清潔工墮入垃圾槽死亡，清潔商不服違反職安健條例定罪，獲裁定上訴得直。

去年1月一個男清潔工，在屯門山景邨景樂樓35樓垃圾房，意外跌落垃圾槽死亡，工商清潔服務有限公司早前被裁定違反職安健條例，沒確保僱員的安全及健康罪，罰款兩萬元。

工商清潔不服上訴，高等法院法官李運騰指，原審裁判官向證人發問超過九百條問題，取代了主控官職能，加入控辯雙方之間競技，即使用詞中性，但不良觀感無法挽回，引致審訊不公；裁定工商清潔上訴得直，撤銷定罪。