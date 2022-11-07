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2022年11月07日
港聞
新聞資訊
九區後巷擺垃圾桶予食肆 食環署：須自行聘清潔工收集 將視乎成效擴至他區
【有線新聞】食環署在9個地區的後巷放置大型垃圾桶讓食肆暫存垃圾，食肆要委聘清潔工收集，否則食環署會採取執法行動。
其中一個放置地點在灣仔謝斐道後巷，垃圾桶容量240公升，標示了商號，食肆可以短暫存放垃圾，並且自行委聘清潔人員收集。
食環署說，這些垃圾桶即日起擺放在全港九區的後巷，因為食肆產生的廢物包含大量食物碎，處理不善會發臭和吸引老鼠，署方會檢視計劃成效，再考慮推展至其他區。
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