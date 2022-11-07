在任期間獲金正恩贈豐山犬　南韓前總統文在寅不捨退還、促政府盡快修例

【有線新聞】南韓前總統文在寅，在任時獲北韓領袖金正恩送贈豐山犬。離任後繼續暫時飼養，但每月要花費逾一萬港元，而且還有法律問題未釐清，與政府談判未有成果下，文在寅正考慮把愛犬交還國家。

這一對活潑的豐山犬，2018年入住青瓦台，是北韓領袖金正恩於第三次兩韓首腦會談後，送贈給時任南韓總統文在寅。文在寅今年5月離任後，把這對豐山犬和牠們產下的一隻幼犬帶回私邸飼養，不過牠們的去留近日引起討論。根據《總統記錄物管理法》，這些豐山犬原則上於文在寅離任後應移交予總統檔案館，但檔案館基於沒有飼養設施，並顧及動物福祉，5月與文在寅達成協議，委託給文在寅飼養。

豐山犬是朝鮮半島獨有品種，據報飼養費每月達250萬韓圓，折合約一萬四千港元。文在寅一方曾要求，就此史無前例的安排修例，希望政府提供包括財政的支援，但六個月過去均沒有進展。

文在寅辦公室表示是尹錫悅政府反對，原因不明，認為尹錫悅政府對飼養問題持「負面態度」。文在寅對此表示遺憾，稱已與愛犬建立感情，不希望送回總統檔案館，促請政府討論牠們的去留。尹錫悅辦公室否認阻撓修例，指相關討論仍在繼續。