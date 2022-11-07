消息：612基金秘書施城威被捕、獲准保釋　涉串謀勾結外國或境外勢力

【有線新聞】警方在機場拘捕一名38歲男子，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力，消息指他是「612基金」秘書施城威。

施城威獲准保釋，明年2月向警方報到；施城威是已經停運的「612人道支援基金」秘書。基金信託人陳日君、吳靄儀等，今年5月亦被警方國安處，以同樣罪名拘捕。他們較早前亦被票控，沒在指明時限內為基金註冊，違反《社團條例》。