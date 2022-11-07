i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月07日
港聞
新聞資訊
消息：612基金秘書施城威被捕、獲准保釋 涉串謀勾結外國或境外勢力
【有線新聞】警方在機場拘捕一名38歲男子，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力，消息指他是「612基金」秘書施城威。
施城威獲准保釋，明年2月向警方報到；施城威是已經停運的「612人道支援基金」秘書。基金信託人陳日君、吳靄儀等，今年5月亦被警方國安處，以同樣罪名拘捕。他們較早前亦被票控，沒在指明時限內為基金註冊，違反《社團條例》。
上一條影片
在任期間獲金正恩贈豐山犬 南韓前總統文在寅不捨退還、促政府盡快修例
下一條影片
保安局副局長卓孝業確診 局長鄧炳強快測陰性
客戶服務
熱門
一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物 疑存放不當致發霉 消委會教4招保存調味料
一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20 大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
尼格風球｜天文台考慮11.2改掛8號風球 8號波打工仔要返工？遲到會扣人工？工作安排一文看清