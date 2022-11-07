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2022年11月07日
港聞
新聞資訊
保安局副局長卓孝業確診 局長鄧炳強快測陰性
【有線新聞】保安局副局長卓孝業確診新型肺炎，局長鄧炳強快測陰性。
卓孝業上午上班後，收到核酸檢測陽性通知，保安局說他工作時有戴口罩，最近沒有外遊紀錄，正按指引隔離，辦公室會消毒。
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消息：612基金秘書施城威被捕、獲准保釋 涉串謀勾結外國或境外勢力
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