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保安局副局長卓孝業確診　局長鄧炳強快測陰性

【有線新聞】保安局副局長卓孝業確診新型肺炎，局長鄧炳強快測陰性。
卓孝業上午上班後，收到核酸檢測陽性通知，保安局說他工作時有戴口罩，最近沒有外遊紀錄，正按指引隔離，辦公室會消毒。
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