港九區中學校際第一組越野賽　男、女拔萃分別奪得總冠軍

【有線新聞】港九區中學校際第一組越野賽，拔萃男書院和拔萃女書院，分別奪得總冠軍。

因疫情暫停兩屆後，賽事在粉嶺香港哥爾夫球會復辦。團體賽各間學校，每個組別派八人出賽，計算成績最快的六位。 甲組鬥三圈、合共6公里，三項鐵人港青代表葉子軒，以22分29秒，力壓隊友陳睿浲，首名過終點。拔萃男書院包攬三個年齡組冠軍，總成績達成10連霸。 拔萃女書院以兩分，險勝協恩中學和德望學校，贏女子組總冠軍。