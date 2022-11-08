元朗男童疑遭私家車撞倒　昏迷送院

【有線新聞】元朗一名男童懷疑被私家車撞倒，昏迷送院。

警員封閉一段路面調查。昨晚近10時，警方接獲一名男子報案，指一輛私家車沿青山公路屏山段往屯門方向行駛，駛至近灰沙圍一個交通燈位時，懷疑撞倒一名14歲男童後逃去。

警方到場後發現該名男童昏迷倒臥馬路上，頭及手部受傷，由救護車送院救治。