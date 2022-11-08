河南幹部防疫記者會談錯過女兒生日捱批　內蒙古8官員聚集飲酒遭處分

【有線新聞】內地疫情持續爆發，周一新增7475宗本地個案。河南鄭州一名社區女幹部早前在防疫記者會上，突然慨嘆自己因疫情錯過女兒的生日，言論一出迅即引發網民不滿。內蒙古呼和浩特亦有多名幹部在防疫期間聚集飲酒，結果遭到處分。

鄭州中原區平安街社區黨總支書記劉紅英說：「前幾天我的女兒是18歲生日，然而我卻缺席了她的這場成人禮。當時她給我發了一個視頻，告訴我她在家裏好得很，讓我多愛自己一點。她第一次對我說，媽媽我這是第一次感覺，你真的讓我很驕傲。」

所謂「曉之以理，動之以情」，這位來自鄭州社區幹部日前在防疫記者會上說到痛處，自己都激動起來。她希望用自身經歷，說出防疫人員的艱辛和犧牲精神，不過網民明顯不受落。不少人留言諷刺她的言論，如同現代版的「何不食肉糜」，直斥當地受封控的民眾，隨時連三餐都成問題，但她似乎更在意女兒的成人禮，批評她太矯情、太離地。

「建華北街社區黨群活動中心，看看咱們這個政府領導們都在幹啥啊。」內蒙古疫情重災區的呼和浩特，有市民拍攝到這班政府官員與朋友，在辦公室內脫掉口罩，喝酒談天。玉泉區紀委監委事後通報，8名官員在防疫期間聚集飲酒，決定予以政務撤職和留黨觀察等處分。

內地星期一新增7475宗本地個案，廣東單日再多2649宗個案，廣州佔了近2500宗，其餘個案分布在汕頭、深圳、佛山及東莞等地。內蒙古再多近1800宗，主要集中在呼和浩特市。另外，新疆及河南分別新增600多宗至700多宗，黑龍江、重慶及湖南都錄得超過200宗個案。