政府擬建青衣至大嶼山連接路　冀2033年通車　稱車速快不設單車徑　沒提造價

【有線新聞】政府計劃在青嶼幹線的南面興建青衣至大嶼山連接路，希望紓緩青嶼幹線的交通擠塞，目標十年後通車。

青嶼幹線每逢繁忙時間行車都比較緩慢，將來或者有多一條路選擇。政府計劃興建青衣至大嶼山連接路，由兩座跨海大橋組成，橫跨馬灣航道、汲水門航道，與青嶼幹線並排而行，全長約5.2公里，雙程三線行車連接北大嶼山公路及青沙公路，還有將來計劃興建的11號幹線和交椅洲人工島的道路。路政署預計連接路建好後，同一方向每小時應付到4,700輛車，紓緩青嶼幹線的交通情況。

奧雅納工程顧問項目經理關志輝：「這條走線盡量避開生態敏感的地方，亦避開一些住屋的人士。現在這條走線都是連接至工業區的地方，在青衣的西面。」

葵青區議員（民主黨）林紹輝：「你知道現在香港人很喜歡做運動，跑步徑、單車徑設置在（連接路）可以嗎？」

路政署高級工程師黎廉俊：「青衣至大嶼山連接路是一條主要公路，它的行車速度都比較快，我們都要考慮行車安全，所以暫時政府未有計劃在青衣至大嶼山連接路設置單車徑。」

政府沒有提及預計造價多少，只是說會向立法會申請撥款做研究及詳細設計，預計四至五年後可動工，目標在2033年或之前落成，至於屆時要否收費便要待工程即將完成時，政府再諮詢及公布。