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查冊案︱未正面回應會否修例讓記者查車牌　李家超：新聞自由在港人口袋中

【有線新聞】港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲因虛假陳述查冊車牌罪成，高院駁回她的上訴。行政長官李家超被問到會否重新檢視制度，讓記者可以透過查車牌做調查報道，他未有正面回應，只是說香港有新聞自由，任何人都要依法行事。 
李家超：「新聞自由，如我曾經多次提及，是在香港人的『口袋中』，它是被載入基本法並受到保護，最重要的一點是，不論你在任何專業領域，你必須根據法律完成工作，你不能逾越法律，亦無人能凌駕於法律之上。」
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