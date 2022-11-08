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2022年11月08日
港聞
新聞資訊
政府擬列類鼻疽為須呈報傳染病 料周五刊憲
【有線新聞】政府計劃將類鼻疽列為法定須呈報傳染病，預計於周五刊憲。
本港今年類鼻疽個案明顯增加，其中有20名病人均是居於深水埗區。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在深水埗區議會會議上說，當局會將類鼻疽列為法定呈報傳染病，預料周五刊憲。
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