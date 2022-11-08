今起免費核酸檢測只採咽喉樣本

【有線新聞】政府的免費核酸檢測即日起改為只採集咽喉樣本。

在觀塘遊樂場的檢測站有市民排隊等候檢測，檢測人員為市民採樣時，沒有再採集鼻腔樣本，改為在口腔採集，至於自費檢測則繼續採用鼻腔及咽喉合併拭子樣本。