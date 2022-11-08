第四輪賞你遊新推歷史古蹟遊　明起憑消費滿800元收據報名

【有線新聞】旅發局第四輪「賞你遊」首批行程明日起可以報名。

這輪「賞你遊」新推出歷史古蹟本地遊，30多個行程包括大館、中環街市、藍屋等古蹟。新一輪「賞你遊」共有6萬4千個名額，市民可憑10月20日或之後，在本地零售及餐飲商戶實體店消費滿港幣800元的機印收據，免費換取一個本地遊名額。首批180個行程明日起可向旅行社報名，第二批約170個行程將在11月下旬推出。