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2022年11月08日
港聞
新聞資訊
初選案｜17人不認罪押明年初開審 控方開案陳詞未存檔 官限一個月內交
【有線新聞】民主派初選案，不認罪的17名被告預計明年1月底至2月初開審，同年7月審結。
案件管理聆訊在西九龍裁判法院處理，不認罪的被告包括林卓廷、黃碧雲、何桂藍等，國安法指定法官陳慶偉說審訊需時約90日，仍未收到控方開案陳詞或任何指控文件，署理助理刑事檢控專員羅天瑋提出在開審前14天存檔，但法官拒絕，反建議他在一個月內遞交。
控方亦透露會在55日內傳召46名證人，及播放100條共長43小時的片段，另外預留36日處理辯方案情。
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