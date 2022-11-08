初選案｜17人不認罪押明年初開審　控方開案陳詞未存檔　官限一個月內交

【有線新聞】民主派初選案，不認罪的17名被告預計明年1月底至2月初開審，同年7月審結。

案件管理聆訊在西九龍裁判法院處理，不認罪的被告包括林卓廷、黃碧雲、何桂藍等，國安法指定法官陳慶偉說審訊需時約90日，仍未收到控方開案陳詞或任何指控文件，署理助理刑事檢控專員羅天瑋提出在開審前14天存檔，但法官拒絕，反建議他在一個月內遞交。

控方亦透露會在55日內傳召46名證人，及播放100條共長43小時的片段，另外預留36日處理辯方案情。