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房委會公布居屋價單　最平啟欣苑189呎低層售124萬元

【有線新聞】房委會公布新一期居屋價單，最便宜單位124萬元有交易，下星期二揀樓。 
單位是啟德啟欣苑低層一個189呎開放式單位，呎價6,500多元。最貴的是北角驥華苑高層，450多呎的一房單位，售價逾530.9萬元，呎價逾1.16萬元。 
新一期居屋有七個屋苑，包括將軍澳昭明苑、沙田愉德苑、東涌裕雅苑等，房委會較早前收到25.2萬份申請，已於6月完成攪珠。
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