已婚男求愛不遂揮刀砍女租客判囚四年　官斥向頭頸施襲兇殘

【有線新聞】一名已婚男子前年追求同住女租客不果，用菜刀襲擊，判監四年。

35歲被告饒樂樂案發時居於上水天平山村寮屋，女事主租住其中一間房，被告聲稱前年與事主成為情侶，女事主就說拒絕了被告的追求，被告在二人關係轉差後傳訊息罵她，之後事主打算搬走，被告持約11吋長的菜刀從後襲擊，砍中事主頭及頸，她全身多處裂傷。

被告承認有意圖而傷人罪，法官判刑時說，被告從後襲擊手無寸鐵的事主，向要害揮刀無恥、手法兇殘，考慮案情嚴重，被告認罪扣減刑期後判監四年。