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華富邨污水處理廠發現初生嬰屍

【有線新聞】渠務署一個污水處理廠發現初生嬰兒屍體。 
工人用膠袋包裹嬰屍送往殮房，法醫官稍後驗屍確定死因。污水處理廠在瀑布灣道華富邨附近，職員上午發現污水過濾器內懷疑嬰兒屍體，於是報警，警方初步調查，嬰兒仍有臍帶和胎盤，西區重案組接手跟進。
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