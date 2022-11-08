路透：輝達為中國推出A800晶片避出口限制

【有線新聞】美國晶片商輝達宣布，會為中國推出新款晶片A800，以符合美國對華出口管制。

《路透社》報道，輝達為中國生產的高階晶片A800已於第三季投產，取代未能對華出口的A100，是晶片商首次因應美國對華限制推出新晶片。輝達拒絕回應事先有否諮詢商務部意見，但透露中國的電腦製造商已就配備新晶片的產品賣廣告。中國的晶片分銷商表示，A800的性能及不上A100。

美國自十月初起進一步限制出口高階晶片及相關設備到中國，輝達表示，可能因此損失數億美元銷售額。