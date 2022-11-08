指珍寶及太白海鮮舫公司涉違約　船廠入稟要求交船及支付480萬元處理費

【有線新聞】在南海西沙群島沉沒的珍寶海鮮舫及太白海鮮舫的公司，被船廠入稟要求履行買賣協議。

建輝船廠在入稟狀說，今年5月以四元買下珍寶海鮮舫及太白海鮮舫共四艘船，並會辦理擁有權及飲食牌照的轉名申請，賣方、即香港仔飲食企業及太白海鮮舫有限公司需要支付五百四十萬元處理費。

珍寶海鮮舫在6月翻沉後，香港仔飲食企業去信指合約自動終止，船廠質疑是違約，賣方未能在交付前將珍寶海鮮舫維持安全繫泊狀態，亦沒有交出太白海鮮舫的三艘船，要求法庭下令賣方履行合約，交出四艘船及支付餘下的四百八十萬元處理費。