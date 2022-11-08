i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月08日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
大埔維修技工被三噸重壓路機壓頭 送院不治
【有線新聞】大埔有維修工人被一部約3噸重的壓路機壓著頭部，由消防救出，送院不治。
現場是林錦公路新屋排一處放置和維修重型機械的工場。警方下午3時許接報，工人唧起一部壓平路面的壓路機，維修時機器突然塌下，壓著一名38歲維修技工，消防將他救出送院，警方和勞工處人員正調查意外原因。
上一條影片
指珍寶及太白海鮮舫公司涉違約 船廠入稟要求交船及支付480萬元處理費
下一條影片
增4,649宗確診、4人離世 學校呈報878宗
客戶服務
熱門
一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物 疑存放不當致發霉 消委會教4招保存調味料
一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20 大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
一線搜查｜香港國際七人欖球賽2022 即睇交通安排+港隊賽程｜附HOY TV免費直播連結