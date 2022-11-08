大埔維修技工被三噸重壓路機壓頭　送院不治

【有線新聞】大埔有維修工人被一部約3噸重的壓路機壓著頭部，由消防救出，送院不治。

現場是林錦公路新屋排一處放置和維修重型機械的工場。警方下午3時許接報，工人唧起一部壓平路面的壓路機，維修時機器突然塌下，壓著一名38歲維修技工，消防將他救出送院，警方和勞工處人員正調查意外原因。