藜麥粉混可卡因由秘魯海運來港　市值逾二億元　三人被捕

【有線新聞】海關在元朗一個拆貨場檢獲240公斤懷疑可卡因，市值2億1千萬元，拘捕三人。

這批240包懷疑可卡因混入過千包藜麥粉內，上星期五在秘魯海運來港，海關到元朗一個拆貨場X光檢查時發現，調查後，星期一在大埔工業中心一個貨倉拘捕三人，分別是70歲貨倉東主、52歲收貨公司負責人及24歲懷疑販毒集團骨幹成員，海關相信毒品會在聖誕節期間在本地販賣。