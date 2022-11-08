月全食及月掩天王星同現　本港雲層遮蓋阻「朝聖」

【有線新聞】本港傍晚同時出現月全食及月掩天王星的天文現象。

月全食於下午6時16分開始，月掩天王星緊接在約7時出現，可惜本港上空受雲層遮蓋，未能看清楚。

日本北海道市立天文台清楚拍攝到月球呈銅紅色，被稱為「血月」，今次錯過了，下次再於香港同時出現月全食及月掩天王星要等到4862年。