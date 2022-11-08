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2022年11月08日
港聞
新聞資訊
月全食及月掩天王星同現 本港雲層遮蓋阻「朝聖」
【有線新聞】本港傍晚同時出現月全食及月掩天王星的天文現象。
月全食於下午6時16分開始，月掩天王星緊接在約7時出現，可惜本港上空受雲層遮蓋，未能看清楚。
日本北海道市立天文台清楚拍攝到月球呈銅紅色，被稱為「血月」，今次錯過了，下次再於香港同時出現月全食及月掩天王星要等到4862年。
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