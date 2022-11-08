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2022年11月08日
兩岸國際
新聞資訊
杜魯多指控企圖干預19年大選 中方促停損兩國關係言論
【有線新聞】加拿大總理杜魯多指中國企圖干預三年前的大選。
杜魯多指中國及其他國家正在玩「侵略遊戲」，企圖侵蝕加拿大的民主和制度。當地傳媒引述情報部門指，北京試圖干預當地2019年的選舉，涉及杜魯多所屬的自由黨及主要對手保守黨。報道指中國駐多倫多總領事館，指示暗中資助至少11位候選人，其中一筆金額高達25萬加元，折合約145萬港元；北京亦派人擔任候選人的競選顧問，但未知行動最終有否成功。
在北京，外交部指對加拿大的內政不感興趣，敦促加方停止發表有損兩國關係言論。
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