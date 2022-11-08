錫克教寺廟翻新後重開　毋需預約即可參觀　李家超包頭巾主持開幕

【有線新聞】有121年歷史的錫克廟重建後重新開放，市民毋需預約亦可參觀。

重建後錫克廟樓高4層，牆身用上白色，配合金色文字，雙語註明這裏是錫克廟。按錫克教慣例，入廟要脫下鞋子及包頭巾，進去後可到禮堂向神祈禱，洗滌心靈。

位於灣仔司徒拔道同皇后大道東交界的錫克廟，1901年落成，被評為二級歷史建築，到2018年獲批准拆卸重建。雖然瑰麗堂皇，但工程都敵不過疫情要延誤，造價亦升至二億二千萬元，全部都是靠籌款獲得。

錫克教廟行政委員會主席Harry Banga：「在疫情期間，每次我們想做些甚麼，政府都不能工作，辦公室不能運作、關門了，所有計劃用了很多時間取得許可，然後海外建材的運送，大理石、木材，所有東西都有延誤，這是個很大的挑戰。」

錫克教歡迎不同背景、信仰的人來寺廟參觀，亦會提供免費膳食，包括這些印度甜品。

行政長官李家超主持開幕儀式，他說香港是個開放同包容的社會，會竭盡所能令香港變得和諧。李家超：「《基本法》已列明對宗教自由的保護，在這個對錫克教群體而言非常重要的時刻嗎，我希望重申政府會竭盡所能，創造一個關愛共融的香港。」

寺廟凌晨4時至晚上9時開放，亦會提供最多兩星期的免費住宿給有需要的人，市民想參觀亦毋需預約。