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2022年11月08日
港聞
新聞資訊
類鼻疽｜多一名患者離世 至今9人死亡 政府擬列法定須呈報傳染病
【有線新聞】多一個類鼻疽患者離世，至今9人死亡，政府計劃將類鼻疽列為法定須呈報傳染病，星期五刊憲。
89歲男死者住在深水埗，有多種長期病患，包括糖尿病、高血壓、大腸癌。他上月8日氣促、喘鳴和下肢水腫，到明愛醫院急症室求醫，確診類鼻疽，亦被診斷有急性冠狀動脈綜合症、心臟衰竭及化膿性關節炎，延至昨日離世。
今年累計有34宗類鼻疽個案，9名病人離世，其中7人住深水埗區。
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