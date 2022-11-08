教育局更新學校防疫指引　取消午膳設置隔板規定

【有線新聞】教育局更新學校防疫指引，取消午膳時設置隔板的規定。

中小學恢復全日面授，如安排學生在校內午膳，較理想做法是由教員看管，確保用餐地點空氣流通及有充足鮮風供應，進食地方的座位分布，要讓學生保持適當距離。

教育局指截至上周四，有35所小學申請下月1日或之後全校全日上面授課；中學方面，有387所中學申請全校全日上課，93%已開始有關安排，62間申請個別級別全日上課，97%已開始安排。