大角咀六食客疑食物中毒　三人求醫情況穩定

【有線新聞】六人在大角咀一間餐廳食生蠔後，懷疑食物中毒。

餐廳「Nathanhouse」位於奧海城2期，六名27至43歲女食客，上星期二和五分別用膳約31至65小時後出現發燒、腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等病徵，三人有求醫，無需入院，全部人情況穩定，衞生防護中心正調查事件。