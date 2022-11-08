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2022年11月08日
港聞
新聞資訊
大角咀六食客疑食物中毒 三人求醫情況穩定
【有線新聞】六人在大角咀一間餐廳食生蠔後，懷疑食物中毒。
餐廳「Nathanhouse」位於奧海城2期，六名27至43歲女食客，上星期二和五分別用膳約31至65小時後出現發燒、腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等病徵，三人有求醫，無需入院，全部人情況穩定，衞生防護中心正調查事件。
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