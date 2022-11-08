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消息：中央駐港國安公署上月以逾5億元購筆架山豪宅　呎價約7萬

【有線新聞】消息指，中央駐港國安公署上月以5億800萬元，購入石硤尾豪宅項目「緹山」一個單位。
該單位在筆架山龍駒道9號，實用面積7,171平方呎，附有5,014呎花園和3個車位，成交呎價約70,841元，創2013年一手住宅新例實施後，九龍區一手洋房售價的新高。
根據《印花稅條例》，中央人民政府、特區政府公職人員法團等毋須繳付印花稅。
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