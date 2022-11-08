i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月08日
港聞
新聞資訊
消息：中央駐港國安公署上月以逾5億元購筆架山豪宅 呎價約7萬
【有線新聞】消息指，中央駐港國安公署上月以5億800萬元，購入石硤尾豪宅項目「緹山」一個單位。
該單位在筆架山龍駒道9號，實用面積7,171平方呎，附有5,014呎花園和3個車位，成交呎價約70,841元，創2013年一手住宅新例實施後，九龍區一手洋房售價的新高。
根據《印花稅條例》，中央人民政府、特區政府公職人員法團等毋須繳付印花稅。
上一條影片
大角咀六食客疑食物中毒 三人求醫情況穩定
下一條影片
保良局虐兒案｜多一名職員被捕 明天提堂
客戶服務
熱門
一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物 疑存放不當致發霉 消委會教4招保存調味料
一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20 大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
一線搜查｜香港國際七人欖球賽2022 即睇交通安排+港隊賽程｜附HOY TV免費直播連結