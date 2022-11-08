保良局虐兒案｜多一名職員被捕　明天提堂

【有線新聞】保良局虐兒案多一名職員被捕，連同早前被捕的兩人被控虐兒罪，明天提堂。 警方今日拘捕一名25歲院舍女職員，連同9月被捕的28歲及33歲職員，三人共被控8項虐兒罪，星期三在東區裁判法院提堂。

涉事的保良局嬰兒組留宿幼兒中心位於銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈，社署例行抽查閉路電視時揭發。保良局已就事件成立獨立檢討委員會審視兒童院舍住宿服務。