元朗男童昨捱車撞命危　司機不顧而去今被捕　涉危駕兼縱火燒車

【有線新聞】警方拘捕一名男子涉嫌星期一晚在元朗駕車撞傷一名男童後不顧而去，男童目前情況危殆。

警方星期一晚近10時接報，一輛私家車沿青山公路往屯門方向行駛，駛至近灰沙圍一個燈位時，撞倒一名14歲男童後不顧而去。男童頭部重創送院。

到凌晨3時許，一輛私家車在屯門黃崗圍路懷疑被縱火焚毀，警方調查後在跑馬地拘捕一名43歲男子，涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害和縱火。