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2022年11月09日
港聞
新聞資訊
尖沙咀兩漢遇襲送院 警追緝三刀手下落
【有線新聞】兩名男子在尖沙咀被人持刀襲擊，受傷送院。
觀眾提供的片段看到，數人持刀跑過來向兩人揮刀，之後登上接應車輛離開，其中一名傷者跌倒地上。昨晚11時許，兩名26歲及37歲男子在金巴利道63號對開被三名兇徒持刀襲擊，救護員到場將他們送院治理。警方將案件列作傷人案，正追緝涉案兇徒下落。
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