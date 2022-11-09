今起可接種幼兒版復必泰　楊何蓓茵指數字不理想　籲家長假期外遊前預約打針

【有線新聞】為六個月至四歲幼童而設的幼兒版復必泰，今日起可以接種。公務員事務局局長楊何蓓茵說，目前預約數字不理想，希望周末情況有改善。

楊何蓓茵：「父母可能要上班，星期六通常（預約）數會高些，目前預約率星期六稍高些，但仍然不理想。三歲或以下的幼童接種率仍未達19%，很令人憂慮，尤其是有些父母打算將到的聖誕節或農曆新年假期舉家外遊，更加要着緊些去接種，臨時才決定接種，都可以嘗試即時預約看有否位置。」