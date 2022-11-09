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內地增8176宗本地個案　廣州佔逾3000宗、荔灣區加強管控

【有線新聞】內地疫情進一步擴大，周二新增8176宗新型肺炎本地個案。
廣東佔最多，單日新增3203宗，當中超過3000宗來自廣州，海珠區仍是疫情的重災區。荔灣區即日起至下周日加強管控，嚴格控制人員流動，非必要不外出。區內每人每日要做核酸檢測，中小學幼稚園暫停返校，除糧油供應、超市和藥店等，其他店舖一律暫停營業，食店只提供外賣。
內蒙古和河南各錄得過千宗，新疆近700宗，重慶及黑龍江都錄得400宗以上個案，湖南、甘肅及山西等都有過百宗。
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