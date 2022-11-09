學校防疫指引更新　午膳毋須設隔板　有校長指未必即時跟從、免增學生染疫風險

【有線新聞】教育局更新了學校防疫指引，午膳時毋須設置隔板。有校長說，即使放寬了都未必即時跟從，以免增加學生染疫風險。

津貼小學議會主席胡艷芬：「取消了隔板要求，但學校都會很謹慎、校長都會很謹慎。兩年多未試過學生一起用膳，基本上在飯堂用膳的學校，可能初時會在課室用膳，始終課室空氣較流通、課室內人數較少。我相信校長們的專業判斷，宜緊不宜寬。」